Masrawy logo white

الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله

08:37 م السبت 18 ديسمبر 2021
الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال أجرى عمليات تفتيش دقيقة، ومنع المقدسيين من التواجد في المكان.

وفي مدينة رام الله إلى الشمال من القدس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام الواقعة شمال المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز اتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية دير نظام للأسبوع الثاني على التوالي.

هذا المحتوى من

Asha
باب العامود القدس المحتلة رام الله الاحتلال الإسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا