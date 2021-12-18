الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله

رام الله - (أ ش أ):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال أجرى عمليات تفتيش دقيقة، ومنع المقدسيين من التواجد في المكان.

وفي مدينة رام الله إلى الشمال من القدس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام الواقعة شمال المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز اتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية دير نظام للأسبوع الثاني على التوالي.