روسيا تطور صاروخًا موجهًا جديدًا يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة والمروحيات
روسيا - (أ ش أ)
ذكر مصدر بقطاع الصناعات العسكرية الروسية أن القطاع يطور صاروخا موجها جديدا، يُسمى "X-BPLA"، والذي يمكن تسليح الطائرات المسيرة والمروحيات به.
وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:"إن "الصاروخ "X-BPLA" يُعتبر تطورا جديدا للصواريخ الموجهة من منظومة "Kornet-D".
وأضاف:" أن هذا الصاروخ سيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل "Forpost" و"Inokhodets"، وكذلك المروحيات من طراز "Ka-52".
وأوضح المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان