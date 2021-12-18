روسيا تطور صاروخًا موجهًا جديدًا يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة والمروحيات

روسيا - (أ ش أ)

ذكر مصدر بقطاع الصناعات العسكرية الروسية أن القطاع يطور صاروخا موجها جديدا، يُسمى "X-BPLA"، والذي يمكن تسليح الطائرات المسيرة والمروحيات به.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:"إن "الصاروخ "X-BPLA" يُعتبر تطورا جديدا للصواريخ الموجهة من منظومة "Kornet-D".

وأضاف:" أن هذا الصاروخ سيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل "Forpost" و"Inokhodets"، وكذلك المروحيات من طراز "Ka-52".

وأوضح المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.