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روسيا تطور صاروخًا موجهًا جديدًا يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة والمروحيات

05:40 م السبت 18 ديسمبر 2021
روسيا تطور صاروخًا موجهًا جديدًا يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة والمروحيات

أرشيفية

روسيا - (أ ش أ)

ذكر مصدر بقطاع الصناعات العسكرية الروسية أن القطاع يطور صاروخا موجها جديدا، يُسمى "X-BPLA"، والذي يمكن تسليح الطائرات المسيرة والمروحيات به.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:"إن "الصاروخ "X-BPLA" يُعتبر تطورا جديدا للصواريخ الموجهة من منظومة "Kornet-D".

وأضاف:" أن هذا الصاروخ سيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل "Forpost" و"Inokhodets"، وكذلك المروحيات من طراز "Ka-52".

وأوضح المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.

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Asha
روسيا المروحيات الروسية قطاع الصناعات العسكرية الروسية صاروخ X-BPLA

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