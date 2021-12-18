بيان من "فايزر" حول فعالية لقاحها للأطفال.. وجرعة ثالثة لهذه الفئة

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة "فايزر"، في بيان، السبت، أن فعالية جرعتين من لقاحها المُضاد لفيروس كورونا، للأطفال من 2 إلى 5 سنوات، كانت "اقل من المتوقع"، وقررت اختبار جرعة ثالثة لهذه الفئة العُمرية.

وقرّرت "فايزر" إضافة جرعة ثالثة من هذا اللقاح، للأطفال والرضّع بدءًا من 6 أشهر ولغاية 5 سنوات، وذلك بعد مراجعة البيانات من قبل استشاريين مستقلين من خارج الشركة.

ووفق البيان الذي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أظهرت النتائج أنّ جرعتين من لقاح "فايزر" لم تنتج المناعة المتوقعة للفئة العمرية 2-5 سنوات، وينسحب ذلك أيضًا على الأطفال الأصغر سنًا، حتى عمر السنتين.

وأضاف إنّ "الدراسة ستشمل حاليًا تقويمًا للجرعة الثالثة المؤلفة من 3 ميكروجرامات، بعد مرور شهرين على الأقل من أخذ الجرعة الثانية من سلسلة الجرعتين، بهدف تأمين مستويات عالية من الحماية لهذه الفئة العمرية الأصغر سنًّا".

كانت "فايزر" خفّضت حجم الجرعة للأطفال. بالنسبة للفئة العمرية 12 وما فوق، فهي مكوّنة من 30 ميكروجرامًا. وخفضتها إلى 10 ميكروجرامات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا. واعتمدت جرعة من 3 ميكروجرامات للأطفال الأصغر سنًا.

وبيّنت الاختبارات الأوّليّة أنّ هذه الجرعة الصغيرة تنتج استجابة مناعية قوية لدى الأطفال، وتقلّل من مخاطر الآثار الجانبية.

لكن البيانات المؤقتة، التي يمكن لمجلس مراقبة البيانات والسلامة المستقل، الاطلاع عليها من دون إعطاء تفاصيل للشركة أو المحققين، تشير إلى أنّ نظام الجرعات الصغيرة هذا لم يُنتج الاستجابة المناعية المتوقّعة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات.

وجاء في بيان فايزر أنّه "لم تسجّل مخاوف تتعلّق بالسلامة، وأظهرت الجرعة المكونة من 3 ميكروجرامات أنها آمنة للأطفال بدءًا من 6 أشهر إلى ما دون 5 سنوات."

وأضاف البيان: "إن قرار تقويم جرعة ثالثة للأطفال مكوّنة من 3 ميكروجرامات، بدءًا من 6 أشهر إلى ما دون 5 سنوات، يعكس التزام الشركة باختيار الجرعة المناسبة بعناية لزيادة حجم المخاطر والفوائد".

وتابع البيان "إذا نجحت دراسة الجرعات الثلاث، فإن شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، يتوقّع أن ترفعا البيانات إلى المنظمين من أجل دعم طلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للأطفال بدءًا من 6 أشهر إلى ما دون 5 سنوات، في النصف الأول من عام 2022."

ستختبر الشركة أيضًا جرعات ثالثة على الأطفال الأكبر سنًا، غير المسموح لهم بتلقيها إلى الآن. سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وبين 12 و15 عامًا على جرعة ثالثة كاملة خلال التجارب.

وطورت فايزر لقاحها المُضاد لكوفيد مع شركة بيونتك الألمانية، وتتوقع حاليا أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج 4 مليارات جرعة في العام المقبل.

ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضًا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى "باكسلوفيد" أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة، بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وذلك في تجربة سريرية.

وفي نوفمبر الماضي، وافقت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) رسميًا، على تلقيح الأطفال بين 5 و11 عامًا بـ"فايزر".