Masrawy logo white

جنوب السودان تحل لغز "المرض الغامض" الذي قتل 89 شخصًا

01:36 م السبت 18 ديسمبر 2021
جنوب السودان تحل لغز "المرض الغامض" الذي قتل 89 شخصًا

جنوب السودان

كتبت- رنا أسامة:

بعد أيام من تحقيق منظمة الصحة العالمية في المرض الغامض الذي قتل 89 شخصًا في جوبا، فكّت وزارة الصحة بجنوب السودان اللغز وكشفت أن وباء الملاريا الناجم عن الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد مؤخرًا هو السبب في تلك الوفيات.

وقالت وزارة الصحة بجنوب السودان، في بيان، إنها "قامت وبالتعاون مع الشركاء الدوليين بإرسال فريق ميداني للتقصي حول ظهور مرض غريب بمقاطعة فانجاك بولاية جونقلي".

وتابعت: "أظهرت تقارير الفريق الطبي أن الانتشار الوبائي للملاريا هو الذي تسبب في وفاة 89 شخصًا خلال الشهر المنصرم".

والأسبوع الفائت، أرسلت الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة إلى جنوب السودان للتحقيق في طبيعة المرض الغامض وتقييم المخاطر.

وفي نوفمبر الماضي، تلقت وزارة الصحة بجنوب السودان بلاغات عن "وفيات بمرض غير معروف" بين الأطفال والمُسنّين في مقاطعة فانجاك بولاية جونقلي.

وتمثّلت أعراض ذلك المرض في: الحمى المرتفعة والإسهال والوهن والآلام في منطقة الصدر.

ودمّرت الفيضانات في شمال جنوب السودان إلى تدمير المجتمعات المحلية في المنطقة، وحرمتهم من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضرر أكثر من 700 ألف شخص في جنوب السودان من "أسوأ فيضانات تجتاح البلاد منذ ما يقرب من 60 عامًا"، وألقت باللوم على تغير المناخ.

اقرأ أيضًا:

مرض "غامض" يقتل 89 شخصًا في جنوب السودان.. والصحة العالمية تُحقق

جنوب السودان المرض الغامض منظمة الصحة العالمية وباء الملاريا الفيضانات

الخبر التالى:

طائرتان إغاثيتان تصلان إلى كابول ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم الشعب الأفغاني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر بالفيديو.. مباراة مصر وقطر في كأس العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا