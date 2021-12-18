جنوب السودان تحل لغز "المرض الغامض" الذي قتل 89 شخصًا

كتبت- رنا أسامة:

بعد أيام من تحقيق منظمة الصحة العالمية في المرض الغامض الذي قتل 89 شخصًا في جوبا، فكّت وزارة الصحة بجنوب السودان اللغز وكشفت أن وباء الملاريا الناجم عن الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد مؤخرًا هو السبب في تلك الوفيات.

وقالت وزارة الصحة بجنوب السودان، في بيان، إنها "قامت وبالتعاون مع الشركاء الدوليين بإرسال فريق ميداني للتقصي حول ظهور مرض غريب بمقاطعة فانجاك بولاية جونقلي".

وتابعت: "أظهرت تقارير الفريق الطبي أن الانتشار الوبائي للملاريا هو الذي تسبب في وفاة 89 شخصًا خلال الشهر المنصرم".

والأسبوع الفائت، أرسلت الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة إلى جنوب السودان للتحقيق في طبيعة المرض الغامض وتقييم المخاطر.

وفي نوفمبر الماضي، تلقت وزارة الصحة بجنوب السودان بلاغات عن "وفيات بمرض غير معروف" بين الأطفال والمُسنّين في مقاطعة فانجاك بولاية جونقلي.

وتمثّلت أعراض ذلك المرض في: الحمى المرتفعة والإسهال والوهن والآلام في منطقة الصدر.

ودمّرت الفيضانات في شمال جنوب السودان إلى تدمير المجتمعات المحلية في المنطقة، وحرمتهم من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضرر أكثر من 700 ألف شخص في جنوب السودان من "أسوأ فيضانات تجتاح البلاد منذ ما يقرب من 60 عامًا"، وألقت باللوم على تغير المناخ.

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