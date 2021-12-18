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اندلاع حريق في سفينة حربية غير مكتملة في حوض روسي لبناء السفن

02:09 ص السبت 18 ديسمبر 2021
اندلاع حريق في سفينة حربية غير مكتملة في حوض روسي لبناء السفن

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):
اندلع حريق في سفينة حربية تحت الإنشاء في حوض لبناء السفن بمدينة سان بطرسبرج الروسية على بحر البلطيق.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن سلطات الدفاع المدني قولها إن نحو 90 رجل إطفاء كانوا يقومون بإخماد الحريق على السفينة مساء الجمعة.

ووردت أنباء عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقدر رجال الإنقاذ أن الحريق اندلع على مساحة 800 متر مربع. وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف إلى عنان السماء.

وأفادت وسائل إعلام بأن السفينة "بروفورني" والتي تعني "سريعة الحركة" كان من المقرر انضمامها إلى البحرية الروسية في نهاية عام 2022 .

ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن إعادة السفينة إلى حالتها قبل الحريق، أو أسباب اندلاعه.

اندلاع حريق سفينة حربية حوض بناء السفن سان بطرسبرج

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