النمسا تشدد قواعد دخول أراضيها لوقف انتشار أوميكرون

فيينا- (د ب أ):

شددت النمسا حاليا لوائح الدخول إلى أراضيها لاحتواء المتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة أن القواعد التى وضعتها تسمح وحتى إشعار آخر ، للأشخاص الذين لديهم شهادات على تلقي التطعيم الثلاثي أو التعافى من كوفيد-19، بدخول البلاد.

ويتعين على الأشخاص، غير الحاصلين على جرعة التطعيم الثالثة المعززة، أن يقدموا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي ( بي سي آر) أو سيضطرون إلى الحجر الصحي فور وصولهم.

وأوضحت وزارة الصحة أن اللائحة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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