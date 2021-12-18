Masrawy logo white

النمسا تشدد قواعد دخول أراضيها لوقف انتشار أوميكرون

02:03 ص السبت 18 ديسمبر 2021
النمسا تشدد قواعد دخول أراضيها لوقف انتشار أوميكرون

أرشيفية

فيينا- (د ب أ):
شددت النمسا حاليا لوائح الدخول إلى أراضيها لاحتواء المتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة أن القواعد التى وضعتها تسمح وحتى إشعار آخر ، للأشخاص الذين لديهم شهادات على تلقي التطعيم الثلاثي أو التعافى من كوفيد-19، بدخول البلاد.

ويتعين على الأشخاص، غير الحاصلين على جرعة التطعيم الثالثة المعززة، أن يقدموا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي ( بي سي آر) أو سيضطرون إلى الحجر الصحي فور وصولهم.

وأوضحت وزارة الصحة أن اللائحة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

النمسا أوميكرون فيروس كورونا شهادات التطعيم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل رسميًا.. الصحة تعلن اكتشاف 3 إصابات بمتحور أوميكرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا