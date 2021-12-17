روسيا: لا نعتقد أن "الناتو" وأمريكا مستعدان لمفاوضات مبكرة حول الضمانات الأمنية

موسكو - (أ.ش.أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أنه لا يوجد حتى الآن سبب للقول بأن "الناتو" والولايات المتحدة مستعدان لبدء مفاوضات مبكرة حول الضمانات الأمنية، معربا عن أمل بلاده بقبول مقترحاتها.

وقال ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ليس لدينا حتى الآن أي أسس للقول بأنهم مستعدون لبدء المفاوضات، ونحن على استعداد للمفاوضات حول هذا الموضوع من يوم غد بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن هذا لم يعد يتحمل التأخير".

وأضاف:"إذا بدأت المفاوضات وتم إطلاقها، سنرى حينها ما إذا كان هناك تقدم أم لا .. يوجد حالياً لدى روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مصالح متعارضة في مجال الأمن الأوروبي، ولذلك ربما ليس من السهل التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن بلاده تأمل أن يكون لدى السياسيين على الجانب الآخر مسؤولية كافية لاتخاذ القرار الصحيح الوحيد والموافقة على اقتراحات روسيا.

وأكد أن الضمانات الأمنية، التي تقترحها بلاده، على الولايات المتحدة يجب أن تكون قانونية، مرجعاً ذلك إلى افتقار الثقة في وعود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وقال ريابكوف:"إن بلاده تعتقد أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يؤخران عملية النظر في مقترحات روسيا الأمنية، فهما أستاذان كبيران في استخدام التكتيك في حال كانت الضمانات الأمنية الروسية غير مريحة لهما".

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية نشرت في وقت سابق من اليوم مشروع مقترح لاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.