نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

وكالات:

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الجمعة، دخل إلى الحجر الصحي، بعد اختلاطه بمصاب بكورونا.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ بنيامين نتنياهو دخل للحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض كورونا.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن كشف فحص أجرته وزارة الصحة اليوم عن إصابة أربعة من موظفي الكنيست بالفيروس.

وكان أحدهم مختلطا برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق. وطلب من 130 موظفًا بالكنيست الدخول في الحجر الصحي، وكذلك الأمر بالنسبة لنتنياهو وعضو الكنيست سيمون ديفيدسون.