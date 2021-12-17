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ولي عهد أبو ظبي ينعي ماجد الفطيم: كان نموذجا لرجل الأعمال الوطني

10:36 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
ولي عهد أبو ظبي ينعي ماجد الفطيم: كان نموذجا لرجل الأعمال الوطني

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكالات:

نعى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال محمد بن زايد، على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة "رحم الله ماجد الفطيم ..أحد رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة الدولة.. وكان من رموز العمل الخيري والإنساني، ونموذجاً لرجل الأعمال الوطني الناجح الذي أدرك مسؤوليته تجاه مجتمعه.. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة."

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الإمارات

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