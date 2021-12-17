مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من نشوب أزمة إنسانية شمالي الكاميرون

جوهانسبرج - (د ب أ):

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خطر نشوب أزمة إنسانية في شمال الكاميرون، في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين نزحوا من ديارهم بسبب أعمال العنف الدائرة هناك.

وقالت المفوضية في بيان اليوم الجمعة إنه في غضون الأسبوعين الماضيين أدت الاشتباكات المتصاعدة بين المجتمعات المحلية شمالي الكاميرون إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص.

وأضافت المفوضية أن أكثر من 85 ألف شخص قد فروا إلى دولة تشاد المجاورة، في حين نزح داخليا ما لايقل عن 15 ألف شخص.

وأوضحت المفوضية أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، حيث إن وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة محدود للغاية.

وذكرت المفوضية أنه تم إحراق العديد من القرى في المنطقة، مشيرة إلى أن عدد القتلى والمصابين مرشح للزيادة.

وأطلقت المفوضية مناشدات لتقديم الدعم المالي، وقالت إن عدد النازحين باتجاه تشاد تسارع بوتيرة كبيرة.

وتعاني الكاميرون من الاضطرابات، والهجمات التي تستهدف المدنيين منذ أعلنت منطقتاها الرئيسيتان الناطقتان بالإنجليزية- وهما الشمالية الغربية، والجنوبية الغربية- في أواخر عام 2016 ، رغبتهما في الانفصال وإقامة دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

ولطالما اشتكى الناطقون باللغة الإنجليزية من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وتلقيهم تمويلا حكوميا أقل في الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الفرنسية.