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الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قياديًا فلسطينيًا عند حاجز عسكري

04:37 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قياديًا فلسطينيًا عند حاجز عسكري

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أثناء مروره عبر حاجز عطارة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وأبلغ وليد عساف، وهو بدرجة وزير، وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية عبر هاتفه أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، يحتجزونه مع سائقه ومرافقه منذ أكثر من ساعة ونصف.

وتشهد عدة مدن وقرى فلسطينية في محافظة نابلس الآن هجمات من مستوطنين إسرائيليين.

وقال شهود عيان إن مستوطنين أضرموا النار في منشآت وحطموا سيارات وحاولوا اختطاف أحد الفلسطينيين لولا تصدي أهالي القرى لهم ومنعهم من القيام بذلك.

ويأتي التصعيد من جانب المستوطنين اليوم في أعقاب مقتل مستوطن يهودي الليلة الماضية وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه فلسطينيون بالرصاص على سيارة قرب بؤرة استيطانية غير قانونية.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الاسرائيلي الحاجز العسكري احتجاز قيادي فلسطيني وليد عساف حاجز عطارة

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