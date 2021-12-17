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فيضانات إربيل: سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل

03:45 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
فيضانات إربيل: سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل

أرشيفية

أربيل- (بي بي سي):

تعمل القوات الأمنية في محافظة كركوك على إجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول.

وأدت الأمطار الكثيفة الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.

وكانت السيول قد أدت إلى تعطل الدوام لمدة أسبوع كامل في واحدة من جامعات إربيل.
ووصل عد القتلى الذين قضوا نتيجة حصار المياه لهم داخل منازلهم 11 شخصا حتى الآن.

هذا المحتوى من

BBC
فيضانات إربيل أربيل الجسر الحديدي نينوى

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