ملك السويد يؤكد حرصه أن يكون الجناح المصري في مقدمة جولته بمدينة الإكسبو

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، عن حرصه على أن يكون الجناح المصري في مقدمة جولته بمدينة (الإكسبو) بعد زيارته لجناح بلاده، خاصة وأن مصر تمثل إحدى أهم الدول الصديقة، وكذلك للتعرف عن قرب على محتويات الجناح التي تعكس تاريخ مصر العريق وتراثها الحضاري، والذي يمثل مرحلة مهمة في التراث العالمي.

جاء ذلك خلال جولة الملك كارل السادس عشر غوستاف بالجناح المصري بإكسبو دبي 2020، يرافقه سفيرة السويد لدى الإمارات، والسفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، حيث كان في استقباله الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

واطلع ملك السويد - بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس - على مختلف الأقسام الموجودة بالجناح، والتي تجمع ما بين أصالة التاريخ المصري والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية حاليًا للتكامل مع العالم.

وأبدى إعجابه الشديد بالتابوت الفرعوني والقطع الأثرية، إلى جانب استعراض إمكانات ومقومات الدولة المصرية واستشرافها للمستقبل.

من جانبه، أوضح الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي، أنه تم الاتفاق خلال جولة ملك السويد على تنظيم حدث اقتصادي يضم رجال أعمال من البلدين بمقر الجناح المصري خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، لافتًا إلى أن ملك السويد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتطورات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف أثري في العالم.