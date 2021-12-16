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التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

09:13 م الخميس 16 ديسمبر 2021
التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

التحالف العربي

صنعاء - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيرًا إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

وأوضح التحالف في بيان لها أوردته قناة "الإخبارية السعودية" مساء اليوم الخميس أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية، من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى تدمير طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء باتجاه المنطقة الجنوبية.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه التحالف أن عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 15 عنصرًا حوثيًا، مضيفًا أنه تم تنفيذ 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأفاد التحالف بأن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 24 آلية عسكرية، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 350 عنصرًا.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي الحوثيين مطار صنعاء

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