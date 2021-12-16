مباحثات بين وزيري الخارجية المصري والسعودي حول تعزيز العلاقات بين البلدين (صور)

"ميركديكا 118".. ثاني أعلى مبنى في العالم يقترب من الاكتمال (صور)

تصوير - أحمد جمعة:

كتب - وكالات:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات الى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل ذات الاهتمام المشترك.

عقد لقاء شكري مع وزير الخارجية السعودي- الذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة- بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ونقل بيان الخارجية المصرية، بعد استقبال وزير الخارجية، سامح شكري، لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في القاهرة، اليوم الخميس، أن "الجانبان أكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".

وشدد البيان "على ضرورة عقد الانتخابات الليبية بموعدها المقرر نهاية العام الجاري".

وأشار البيان إلى "ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي".