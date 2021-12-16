خوفا من تفشي المتحور أوميكرون ... غانا تغلق الحدود البرية

أكرا - (د ب أ):

فرضت غانا قيودا صارمة جديدة على السفر، في محاولة لمكافحة المتحور الجديد لفيروس كورونا الأكثر عدوى "أوميكرون".

ووفقا للقيود الجديدة، يمكن للوافدين دخول الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن طريق الجو أو البحر فقط؛ حيث تم حظر الدخول عن طريق البر لأجل غير مسمى.

وبرر الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو القيود، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، في خطاب نقله التليفزيون في وقت متأخر أمس الأربعاء بالإشارة إلى خطر موجة رابعة من تفشي كورونا.

وقال: "نراقب مستوى خطر المرض والتطعيمات الجارية في الدول المجاورة لنا، وبمجرد اقتناعنا بأن هذا الإجراء آمن، سوف نفتح الحدود".

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من الرحلات في إفريقيا تتم عن طريق البر.

وتطبق قواعد صارمة على القادمين عبر مطار كوتوكا الدولي في أكرا. وتتطلب القيود حصول كل شخص على التطعيم الكامل ضد كورونا، وتقديم نتيجة سلبية لفحوص بي.سي.آر لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، وإجراء فحص جديد عند دخول غانا.

وينطبق هذا أيضا على الأطفال من سن 5 سنوات، والذين - على عكس البالغين – يتم إجراء الفحوص لهم مجانا.

وسوف يتم عزل أي مسافر تأتي نتائج فحوصه إيجابية في المطار في منشأة مخصصة لذلك. وسوف يتلقى غير الغانيين العلاج على نفقتهم الخاصة .

يشار إلى أنه تم اكتشاف عشرات الإصابات في الآونة الأخيرة في المطار، ما زاد المخاوف من تفشي أوميكرون في غانا قريبا.

وسجلت غانا إجمالي 132 ألف حالة إصابة تقريبا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، من بينها 1255 حالة وفاة.