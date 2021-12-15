السفارة الروسية في برلين تقدم احتجاجًا على طرد اثنين من دبلوماسييها

ألمانيا - (أ ش أ)

أعلنت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، أنها قدَمت احتجاجا شديد اللهجة إلى الخارجية الألمانية، على خلفية قرار السلطات الألمانية طرد دبلوماسيين روسيين اثنين بسبب قضية مقتل المواطن الجورجي زيليمخان خانجوشفيلي.

وجاء في تعليق السفارة الروسية للصحفيين، في برلين: "نؤكد أن قيادة وزارة الخارجية الألمانية قامت في الخامس عشر من شهر ديسمبر، بإعلام السفير الروسي لدى ألمانيا بقرار السلطات الألمانية إعلان موظفين دبلوماسيين بالسفارة الروسية لدى ألمانيا شخصين غير مرغوب بهما".

وأضافت السفارة "من ناحيتنا، أعلنَا احتجاجاً شديد اللهجة، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات غير المبررة، تمثل خطوة غير ودية، وأنها لن تمر دون رد فعل مناسب في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، غير مرغوب بهما بسبب قضية مقتل الجورجي، تورنيك زيليمخان خانجوشفيلي.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.