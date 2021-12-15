قادة مجلس التعاون الخليجي يؤكدون دعم أمن واستقرار مصر

السعودية - (أ ش أ)

أكد قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي دعم أمن واستقرار مصر، مثمنين جهود القاهرة في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في الرياض الثلاثاء.

وأشاد القادة - في البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية - بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين المجلس وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض في 12 ديسمبر الجاري، مؤكدين أن هذه النتائج ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات.