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أكثر من 100 منظمة يمنية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الحوثيين

10:24 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
أكثر من 100 منظمة يمنية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الحوثيين

الحرب الأهلية اليمنية

اليمن - (أ ش أ)

‎طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية اليوم الثلاثاء، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

‎وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

وأشارت إلى أن ‎مليشيات الحوثي تتعمد بتوسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها في زرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما دعت البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.

هذا المحتوى من

Asha
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