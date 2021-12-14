قمة التعاون الخليجي.. ولي العهد السعودي: نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

وكالات

انطلقت في السعودية مساء الثلاثاء، أعمال القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يجتمع خلالها زعماء دول الخليج سنويًا.

وتأتي القمة التي تعقد في الرياض، للتأكيد على التلاحم الخليجي، فيما تتصاعد الهواجس بشأن إيران ويتزايد التنافس الاقتصادي داخل التكتل المنتج للنفط.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي قام بها الأسبوع الماضي، استهدفت التأكيد على التضامن في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط حالة من عدم التيقن في الخليج بشأن الدور الأمريكي في المنطقة.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته: "نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وندعم الحل الدبلوماسي للنزاعات".

وتطرق ولي العهد السعودي إلى مجموعة من قضايا المنطقة، مشددا على "أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية"، بالإضافة إلى "أهمية استقرار العراق".