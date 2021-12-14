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استئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني بعد 5 أعوام من الانقطاع

02:39 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
استئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني بعد 5 أعوام من الانقطاع

غزة- (بي بي سي):

يستأنف اليوم ما يعرف بالحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني، على وقع أزمة مالية تعصف بالسلطة الفلسطينية، بعد توقف دام 5 سنوات.

يعقد الحوار عن بعد بواسطة الاتصال المرئي ويحضره على الجانب الأمريكي ممثلون عن وزارات الخزينة والخارجية والطاقة والتجارة الأمريكية، ويتكون فريق الحوار الفلسطيني من وزراء أو ممثلين عن وزارات متعددة برأسه وزير الاقتصاد خالد العسيلي.

وسيتناقش الطرفان حول فرص مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتشغيل الشباب والبنية التحتية والقطاع الخاص والتجارة، باعتبارها ملفات توليها أهمية حيوية حكومة السلطة الفلسطينية لتجاوز أزمتها التي تصفها بالأسوأ التي تمر على هذا التشكيل الوزاري الذي تولى منذ 2019 بقيادة السياسي والاقتصادي، محمد اشتيه.

وتعزي الحكومة الفلسطينية الأزمة الخانقة التي تسعى للتعافي منها، إلى تزايد الخصومات التي تفرضها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف الدعم الدولي.

وتشير التقارير إلى أن الفريق الفلسطيني يعتزم خلال الحوار التطرق إلى طلب المساعدة الأمريكية، للضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعات واحتجاز المقاصة (عوائد الضراب) ودعوة المانحين لاستئناف المساعدات للفلسطينيين.

هذا المحتوى من

BBC
الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني أزمة مالية السلطة الفلسطينية التجارة الأمريكية خالد العسيلي

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