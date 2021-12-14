إندونيسيا: إلغاء تحذير من "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.4 درجات

جاكرتا- (د ب أ):

ألغت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريخترن شرقي البلاد.

وصرح رئيس المركز الوطني للزلازل، سيتيو برايتنو، بأن "تحذير تسونامي انتهى. يمكن للشعب استئناف أنشطتهم".

ووقع الزلزال الساعة 1220 ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 112 كيلومترا شمال غرب لارانتوكا، في جزيرة فلوريس، وعلى عمق 12 كيلومترا، وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخ.

وكانت السلطات أصدرت تحذيرت من حدوث تسونامي في وقت سابق اليوم، وقالت إن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد على الفور تقارير بوقوع خسائر. وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بقوة 5.6 درجات، وفقا لوكالة الأرصاد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سكانا في سيكا فى جزيرة فلوريس وهم يفرون من المناطق الساحلية، على دراجات نارية، أو سيرا على الاقدام.

وصرح رئيس منطقة ايست فلوريس، أنطون هايون لتليفزيون كومباس: "تحققنا، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار".

وقال رئيس المركز الوطني للزلازل إنه تم رصد زيادة طفيفة في مستوى المياه عند مراقبة مقاييس المد والجزر في عدة مواقع بمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية.

وأضاف: "يعني هذا أن هناك موجة مد بسيطة، ومن ثم ينبغي ألا يشعر أحد بالقلق".

وفي أستراليا، قال مكتب الأرصاد الجوية إنه لا يوجد تهديد بوقوع تسونامي في البلاد جراء زلزال اليوم.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية في تغريدة على تويتر: "لا يوجد تهديد تسونامي لأستراليا من زلزلال بقوة 3ر7 درجة بالقرب من بحر فلوريس".