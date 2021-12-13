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"الحجر الأسود الافتراضي".. السعودية تطلق مبادرة لمحاكاة الواقع (صور)

11:19 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
"الحجر الأسود الافتراضي".. السعودية تطلق مبادرة لمحاكاة الواقع (صور)

الحجر الأسود الافتراضي

وكالات

أطلقت السعودية الاثنين، مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال تدشينه للمبادرة العمل على إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس وحتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين.

وقال السديس إن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من القيادة السعودية.

الحجر الأسود الافتراضي محاكاة الواقع السعودية الحرمين الشريفين

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