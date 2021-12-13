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الرئيس التونسي يدعو القضاء لمحاكمة كل من أجرم في حق الدولة

10:08 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الرئيس التونسي يدعو القضاء لمحاكمة كل من أجرم في حق الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الإثنين عن استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات الكترونية بداية من أول يناير المقبل حتى يوم 20 من مارس المقبل.

وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الجاري، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من العام المقبل.

كما أعلن سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر عام 2022 وفق قانون انتخابي جديد.

ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال الفاسدين مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة.

كما دعا الرئيس التونسي القضاء إلى محاكمة كل من أجرم في حق الدولة.

قيس سعيد تونس محاكمة ذكرى الثورة التونسية

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