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التحالف العربي: مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية في مأرب والجوف

03:41 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
التحالف العربي: مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية في مأرب والجوف

التحالف العربي

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية في مأرب والجوف.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الاثنين- أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشات الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا دعمه للقوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق (استوكهولم).

هذا المحتوى من

Asha
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