التحالف العربي: مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية في مأرب والجوف

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية في مأرب والجوف.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الاثنين- أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشات الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا دعمه للقوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق (استوكهولم).