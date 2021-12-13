التحالف العربي: مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية في مأرب والجوف
الرياض - أ ش أ
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية في مأرب والجوف.
وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الاثنين- أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشات الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا دعمه للقوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق (استوكهولم).
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