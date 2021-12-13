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شهيد ومصابان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة بالضفة الغربية

08:39 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
شهيد ومصابان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة بالضفة الغربية

أرشيفية

نابلس-(د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية اليوم الإثنين بأن شابا فلسطينيا استشهد وأصيب آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رأس العين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل القول إن شابا 31 عاما استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفا أن شابين آخرين أصيبا جراء دهسهما من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا من المنطقة.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي أن الشاب استشهد خلال مواجهات بين حرس الحدود وفلسطينيين خلال اعتقال مطلوب في نابلس.

وزعمت أنه: "بعد اعتقال المطلوب ألقى فلسطينيون عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى في المدينة حيث أعلن عن وفاته".​

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية مدينة نابلس فلسطين

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