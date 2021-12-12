Masrawy logo white

موسكو: دول الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري

11:30 م الأحد 12 ديسمبر 2021
موسكو: دول الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن دول حلف الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- أن "المنطقة خاصة أوكرانيا يتم ضخ السلاح إليها .. أنا أتحدث عن إمدادات مباشرة وتعاقدات مستقبلية بعدة ملايين، والأدعى من ذلك أنه يتم إرسال مسلحين إلى هناك تحت غطاء المدربين العسكريين".
جدير بالذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في وقت سابق، أن روسيا قلقة حيال نشر قوات تابعة لدول الغرب في أوكرانيا، وأن هذا الوضع سيدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها.

هذا المحتوى من

Asha
ماريا زاخاروفا أوكرانيا روسيا حلف الناتو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • "تسبب خطأ في موت 4".. حبس المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا