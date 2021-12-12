واشنطن تؤكد عدم استخدام سماء وأرض العراق في "العدوان على دول الجوار"

بغداد - (أ ش أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، اليوم الأحد، ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، أن "الرئيس العراقي برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له" حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة" .

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله"، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات".

وأكّد صالح على الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي وبما يُحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة".