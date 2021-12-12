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الأطول في تاريخ الجزيرة.. ثوران بركان لا بالما مستمر منذ 85 يومًا

08:48 م الأحد 12 ديسمبر 2021
الأطول في تاريخ الجزيرة.. ثوران بركان لا بالما مستمر منذ 85 يومًا

جزيرة لا بالما

مدريد - (د ب أ)

أصبح الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية، الذي لم يتوقف منذ 85 يومًا، الأطول في تاريخ الجزيرة.

وتباطأ مستوى نشاط البركان الذي لم تتم تسميته بعد في منطقة كامبر فيجا قليلا، لكن العلماء ظلوا غير قادرين على التنبؤ بموعد نهايته في نهاية المطاف.

وقال رئيس المجلس المحلي بالجزيرة ماريانو هرنانديز ثاباتا للتلفزيون الرسمي "ار تي في" إن "المؤشرات تدل على أن هناك تباطؤ، وأفضل الأنباء هي أن هناك استقرار".

وذكرت "آر تي في" إن البركان يعطل الحياة في الجزيرة، وهي جزء من جزر الكناري الإسبانية، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تدمير حوالي 2900 مبنى. واضطر نحو سبعة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم. وتُقدر الأضرار بأكثر من 900 مليون يورو (1018 مليون دولار).

وكان للثوران تأثير شديد على زراعة الموز، وهو قطاع رئيسي للسكان يعمل فيه نحو 85 ألف شخص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ودمر البركان نحو 225 هكتارا وتأثرت مناطق أخرى بشدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل بايس". كما تأثرت السياحة، وهي مصدر هام آخر للدخل، تأثرا شديدا.

وكان ثوران بركان تيهويا، الذي استمر 84 يومًا في عام 1585، يعتبر الأطول أمدًا في لا بالما.

جزيرة لا بالما ثوران بركان جزر الكناري الإسبانية

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