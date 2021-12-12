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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

07:07 م الأحد 12 ديسمبر 2021
قتلى وجرحى في إطلاق نار بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

مخيمات اللاجئين

رام الله - (بي بي سي)

قُتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 7 آخرين في إطلاق نار وقع أثناء تشييع جنازة شخص لقي حتفه في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "إشكالا وقع" خلال مراسم التشييع الذي أقامته حركة حماس داخل مخيم البرج الشمالي في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية.

ونقلت وكالة فرانس بس عن أحد سكان المخيم قوله " عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من".

هذا المحتوى من

BBC
مخيم للاجئين الفلسطينيين لبنان حركة حماس

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