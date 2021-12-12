قتلى وجرحى في إطلاق نار بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

رام الله - (بي بي سي)

قُتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 7 آخرين في إطلاق نار وقع أثناء تشييع جنازة شخص لقي حتفه في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "إشكالا وقع" خلال مراسم التشييع الذي أقامته حركة حماس داخل مخيم البرج الشمالي في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية.

ونقلت وكالة فرانس بس عن أحد سكان المخيم قوله " عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من".