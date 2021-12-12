الحكومة السورية ترفع سعر البنزين المدعوم

دمشق - (د ب أ):

رفعت الحكومة السورية سعر لتر البنزين يوم السبت وهي الزيادة الرابعة خلال العام الحالي.

فقد أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل "تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 1100 ليرة حوالي/30 سنت أمريكي للتر الواحد".

وبدأت الحكومة السورية برفع أسعار البنزين منذ بداية العام حيث أعلنت في شهر كانون ثان/يناير الماضي رفع سعر البنزين المدعوم 475 ليرة ارتفاعا من 450 ليرة، وفي منتصف شهر آذار/مارس تم رفع سعر البنزين العادي المدعوم إلى 750 ليرة وخصص لكل سيارة 100 لتر شهريا يتم توزيعها كل أسبوع لتجنب الازدحام أمام محطات الوقود".

كما تم رفع سعر البنزين غير المدعوم والذي يعرف بالأوكتان ثلاث مرات خلال العام الجاري آخرها بداية شهر تموز/يوليو الماضي ليصل إلى ثلاثة آلاف ليرة /حوالي 1 دولار أمريكي/ بزيادة 500 ليرة .

ومع رفع سعر لتر البنزين سوف يرافقه زيادة في تكلفة النقل وكافة الأعمال التي تعتمد على البنزين .

وتعاني سورية من أزمة حادة بالمحروقات بعد خروج حقول النفط والغاز في شمال وشرق سورية التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، وصعوبة في تأمين النفط خارجياً بسبب العقوبات الأمريكية.

وتعتمد الحكومة السورية بشكل رئيسي على إيران في تأمين المشتقات النفطية.