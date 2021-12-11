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مصر تعرب عن تعازيها لأمريكا في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات

09:12 م السبت 11 ديسمبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها لأمريكا في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات

اعصار ارشيفية

القاهرة - (أ ش أ):
أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم السبت عن التعازى للولايات المتحدة جراء الاعصار الذى ضرب عدد من الولايات.
وقال المتحدث - فى تدوينة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "نعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، كما نتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين".
وتابع "ونؤكد على التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الصعب".

هذا المحتوى من

Asha
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