Masrawy logo white

ميقاتي: الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

03:52 م السبت 11 ديسمبر 2021
ميقاتي: الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي

بيروت- (د ب أ):

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ، مشيرا إلى أن لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه.

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي اليوم ، جاء ذلك خلال لقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان حيث بحث الجانبان" مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية، وخاصة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي، ولم يحسم بعد موعدها بانتظار أن يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" النيابي حول تعديلات قانون الانتخاب التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً .

ويتمحور الطعن حول إقرار تقديم موعد الانتخابات من 8 مايو إلى 27 مارس المقبلين، إضافة إلى اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، الأمر الذي يتعارض مع القانون الانتخابي الذي كان قد خصّهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف.

نجيب ميقاتي الانتخابات النيابية اللبنانية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| شاهد مباراة مصر والأردن بكأس العرب مجانًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا