أعاصير كنتاكي: 50 ضحية على الأرجح بسبب الأعاصير

واشنطن- (بي بي سي):

حذر حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية من أن أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم قتلوا بين عشية وضحاها بسبب الأعاصير.

وقال آندي بشير إن الرقم قد يرتفع إلى 100.

لكن الحجم الكامل للضرر لن يتضح قبل الصباح. وأضاف أن الأعاصير كانت الأشد في تاريخ كنتاكي، وتسببت في أضرار واسعة النطاق في ولايات أخرى.

وتأكد مقتل شخص واحد على الأقل في دار رعاية في أركنساس.

وفي إلينوي، لايزال عمال الإنقاذ يسعون لمعرفة الأضرار الناجمة عن انهيار سقف مستودع أمازون وإن كان هناك ضحايا.