الصين: رصد إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في إقليم جوانجدونج

وكالات:

ذكرت السلطات الصحية في إقليم جوانجدونج بجنوب الصين، السبت، أنه تم رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 6) في مدينة هويتشو.

واعتبرت لجنة الصحة بالإقليم في بيان، أن "خطر انتقال العدوى سيكون منخفضاً في هذه المرحلة"، بحسب وكالة "رويترز".

لكنها قالت إن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية، مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، حيث من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي (إتش 5 إن 6) و(إتش 9إن 2) خلال الشتاء والربيع.

وذكرت اللجنة في البيان أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاماً، وهو يخضع للعلاج في المستشفى.

وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5 إن 6) في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إن سلالة انتشرت في السابق تحورت على ما يبدو وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.

وتوفي عدد من المصابين بسلالة (إتش5 إن 6) في الصين هذا العام وفقاً لبيانات الحكومات المحلية، وتقارير منظمة الصحة العالمية.