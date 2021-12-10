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سوريا: مصرع طفل وإصابة اثنين في انفجار لغم زرعه تنظيم داعش الإرهابي

10:03 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
سوريا: مصرع طفل وإصابة اثنين في انفجار لغم زرعه تنظيم داعش الإرهابي

تنظيم داعش - أرشيفية

دمشق - (أ ش أ):

أودى انفجار لغم زرعه تنظيم داعش الإرهابي بحياة طفل وإصابة اثنين آخرين اليوم الجمعة، في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي بسوريا.

وقال مدير مستشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المستشفى استقبل مساء اليوم جثمان طفل، 11 عامًا، وطفلين مصابين بجروح أحدهما إصابته بالغة نتيجة انفجار لغم في بلدة مراط.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات والحدائق لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وتدمير الممتلكات وترهيب الأهالي ومنعهم من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم المحررة من الإرهاب.

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