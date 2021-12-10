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السعودية تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان

05:35 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
السعودية تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الرياض - أ ش أ

تشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مبرزة ما اتخذته من الأنظمة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في تصريح، اليوم، أن المملكة شهدت إصلاحات متعددة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده خاصة في مجال حقوق الإنسان بإصلاحاتٍ تجاوزت (90) إصلاحًا أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على جيمع المستويات والقطاعات، مؤكدًا أن تعليمها والتربية عليها ونشر ثقافتها يخلق بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح أن الهيئة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها، فالإلمام والمعرفة بحقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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Asha
اليوم العالمي لحقوق الإنسان الرياض السعودية عواد بن صالح العواد

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