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قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحًا

12:16 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحًا

الرئيس التونسي قيس سعيد

(بي بي سي):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن دستور عام 2014 لم يعد صالحا، مضيفا أنه لا يمكن مواصلة العمل به لعدم مشروعيته، على حدّ تعبيره.

وذكر سعيد، أثناء لقائه بأساتذة للقانون الدستوري، أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، لم يوضحها، وأشار إلى أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، دون أن يسمي الجهات التي يعنيها.

هذا المحتوى من

BBC
قيس سعيد دستور 2014 تونس

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