بيلاروسيا: بولندا تحشد معدات عسكرية ثقيلة قرب حدودنا

بيلاروسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن بولندا تحشد معدات عسكرية ثقيلة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وقال ماكي - فى بيان للخارجية البيلاروسية نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء - إن "على خط الحدود، يوجد أكثر من ألفي لاجئ معظمهم من النساء والأطفال - معظمهم من الأكراد - وجميعهم من البلدان التي لا تنعم بالاستقرار، والتي يتدخل الغرب بشؤونها ، ولا يعتبرون أراضي بيلاروس مكان لإقامتهم، موضحا أنهم يريدون تقديم طلب للحصول على الحماية في الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، يطلقون عليهم الغاز المسيل، والنار فوق رؤوسهم، ويحشدون معدات عسكرية من العيار الثقيل على الحدود" .

وفى وقت سابق .. أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو اليوم وجود عصابة منظمة في الاتحاد الأوروبي تعمل على توفير عبور المهاجرين من الشرق الأوسط عبر أراضي بيلاروس.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية اللاجئين المتواجدين على الحدود البيلاروسية البولندية والبيلاروسية الليتوانية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم عبر الهاتف؛ حسبما ذكرت المكتب الصحفي للكرملين.