السعودية تجدد وقوفها لجانب العراق لاستعادة عافيته وترسيخ أمنه

الرياض - (د ب ا)

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وقوفها إلى جانب العراق حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب العراق حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه،وفقا لبيان لوزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، استعرض المجلس فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.