رئيس الحكومة الجزائرية: رصد الأموال المنهوبة في الخارج وتسهيل منح التأشيرات للأجانب

الجزائر - (أ ش أ)

دعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلاده إلى المساهمة في رصد وتحديد الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، وتسهيل منح التأشيرات للأجانب خاصة المستثمرين لتسهيل الدخول إلى الجزائر.

جاء ذلك، خلال كلمته، في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية والذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس بقصر الأمم، بالجزائر العاصمة، تحت عنوان "الدبلوماسية الجزائرية و التحديات الدولية للجزائر الجديدة".

وطالب عبد الرحمن ممثلي بلاده في الخارج بسرعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لاسترجاع هذه الأموال تجنبا لتبديدها، مثمنًا على أهمية منح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب بهدف خلق فرص الاستثمار في الجزائر.

كما شدد رئيس الحكومة الجزائرية على أهمية دعم الكفاءات الجزائرية بالخارج، لافتًا إلى أنه بات ضروريًا السماح للجالية الوطنية بالخارج المساهمة في البناء الوطني باعتبار أنها عنصر فعال في حركة النمو الاقتصادي للوطن.

وأضاف أن المغتربين يلعبون دورًا مهمًا في جلب التنمية الاقتصادية لبلاده، مستدلاً بدولة الصين التي أغلب شركاتها العلمية ناشئة من كفاءات كانت مقيمة بالخارج.

فيما دعا رئيس الحكومة الجزائرية سفراء بلاده إلى ضرورة العمل على التعريف بالجزائر كوجهة سياحية بامتياز، وبما تملكه من مقومات سياحية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عبر دعم وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة لصالح السائحين الأجانب وتنويع العروض السياحية.