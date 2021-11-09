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الكويت والأمم المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

05:40 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الكويت والأمم المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري اليوم الثلاثاء، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية انجيبيورج سولرون جيشالدويتر، العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأكد السفير الظفيري - وفقا لوكالة أنباء الكويت (كونا) - ضرورة المضي قدما في الجهود المبذولة في سبيل الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق، نظرا لأهمية الموضوع في بعده الإنساني، إضافة إلى بقية الالتزامات المتعلقة باستعادة الأرشيف الوطني للكويت، منوها بمستوى التعاون مع الأشقاء في العراق لإنهاء هذه الملفات.

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Asha
الكويت الأمم المتحدة انجيبيورج سولرون جيشالدويتر

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