مكالمة غاضبة.. آبي أحمد يتهم إسرائيل بتهريب مرتكبي مذبحة ضد قواته بتيجراي

كتبت- رنا أسامة:

أفادت القناة الـ13 الاسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تحدث هاتفيًا إلى نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت، بخصوص تهريب عشرات الإثيوبيين المتورطين في جرائم إبادة بتيجراي سرًا لإسرائيل، رغم أن غالبيتهم ليسوا يهودًا.

ووفق القناة، كان آبي غاضبًا خلال المحادثة، وأبلغ بينيت بأن من بين المهاجرين الإثيوبيين الجدد الذين وصلوا إلى تل أبيب مؤخرًا، عددًا من المقاتلين الضالعين في مذبحة اقترفها متمردو تيجراي.

وأشار آبي خلال المكالمة، بحسب لقناة الإسرائيلية، إلى أن 4 ضباط على الأقل وصلوا إلى تل أبيب من بين نحو ألفيّ إثيوبي نقلهم الاحتلال من أديس أبابا هذا العام.

وأمس الاثنين، أعلن بينيت أنه سيناقش موضوع إحضار اليهود من إثيوبيا، بمشاركة وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، ووزير الهجرة بنينا تمنو شاتا.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه بعد جلب العشرات من الأفريقيين في حملة سرية إلى كيان الاحتلال، تبين أن معظمهم ليسوا يهودا.

وفي فبراير الماضي، احتفى الإعلام العبري بعملية إجلاء لأشخاص قيل إنهم من اليهود الإثيوبيين، في ظل احتدام المعارك في إثيوبيا.