تايمز الصينية: بكين سلمت إسلام أباد أحدث وأكبر سفينة حربية

بكين - أ ش أ

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الرسمية، أن (بكين) قامت بتسليم أحدث وأكبر سفينة حربية صينية الصنع إلى (إسلام أباد).

وذكرت الصحيفة - في معرض تقرير نشرته فيما يتعلق بهذا الشأن، اليوم الثلاثاء - أن هذه السفينة هي "فرقاطة" قامت ببنائها ترسانة السفن الصينية وتوصف بأنها أكبر وأحدث سفينة حربية متقدمة تصدرها الصين حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تسليمها إلى البحرية الباكستانية خلال احتفال أُقيم بهذه المناسبة في مدينة (شنغهاي).

وجاء في التقرير، أن الصحيفة تلقت بيانا من البحرية الباكستانية يوضح أن هذه الفرقاطة من طراز "054 إيه/بى" وتسمى "بى إن إس تاغريل" وتعتبر أول فرقاطة من أربع فرقاطات من هذا الطراز يجري بناؤها لحساب البحرية الباكستانية.

وأضاف البيان أن هذه الفرقاطة تعتبر متقدمة من الناحية التكنولوجية وتحظى بقدرات عالية تمكنها من إطلاق النار من عدة مستويات من بينها قدرات إطلاق نيران سطح / سطح ، وسطح / جو، وتحت الماء، وذلك بالإضافة إلى إمكانية مكثفة للمراقبة.

وأشار إلى أن الفرقاطة مزودة بنظام للحرب الإلكترونية وللإدارة القتالية المتطورة، وذلك علاوة على قدرات حديثة للدفاع الذاتي، لافتا إلى أن الفرقاطة "054إيه/بى" يمكنها في الوقت نفسه تنفيذ عدد من المهام الحربية البحرية في حالة تواجد الفرقاطة في بيئة معرضة لتهديدات كبيرة ومتعددة.