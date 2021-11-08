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الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب الصراع في إثيوبيا

11:56 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب الصراع في إثيوبيا

إثيوبيا

وكالات:

حذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية جراء الصراع في إثيوبيا، مؤكدة أن الصراع ستكون له تداعيات وخيمة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أكد قائد مجموعة من المتمردين تقاتل الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا أن قواته اقتربت من العاصمة وتتحضر لشن هجوم آخر، متوقعًا أن تنتهي الحرب "في وقت قريب جدًا".

وقال جال مورو، قائد جيش تحرير أورومو وهي جماعة مسلحة من إتنية أورومو، لوكالة فرانس برس في مقابلة عبر الهاتف الأحد إن المقاتلين الموالين للحكومة بدأوا بالانشقاق وإن المتمردين أصبحوا قريبين للغاية من النصر.

وأضاف جال واسمه الحقيقي كومسا ديريبا "ما أنا متأكد منه هو أن الأمر سينتهي قريبا جدا".

إثيوبيا الأمم المتحدة جيش تحرير أورومو

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