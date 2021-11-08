قائد الجيش الجزائري: نساند مساعي حل الأزمة الليبية بعيدًا عن التجاذبات والأجندات الأجنبية

الجزائر - (د ب أ)

جدد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري مساندة بلاده للمساعي الصادقة والحثيثة لحل الأزمة الليبية ولم شمل الفرقاء بعيدا عن التجاذبات والأجندات الأجنبية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إن شنقريحة، استقبل اليوم الإثنين، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، وتطرق معه إلى السياق الأمني الإقليمي.

وأضافت البيان أن الطرفين أكدا على "ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما على مستوى الحدود الجنوبية المشتركة، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما نقل البيان عن شنقريحة قوله: "أود التأكيد لكم بهذه السانحة، عن دعم وتضامن الشعب الجزائري برمته لنظيره الليبي، وذلك منذ بداية الأزمة سنة 2011، معربا لكم عن مساندة بلدي للمساعي الصادقة والحثيثة لحل هذه الأزمة، ولَم شمل الفرقاء الليبيين بعيدا عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية".

وأضاف شنقريحة: "إنني أحرص على التذكير أننا لم ولن ننسى، المساندة التي قدمها الأشقاء الليبيون لثوارنا البواسل، إذ لم يتخلفوا عن تقديم الدعم اللازم والسند الثابت لقضيتنا الوطنية، وكان حينها التراب الليبي عمقا بالغ الأهمية لمجاهدينا، كما تشهد عليه معركة "إيسين"، التي ساند خلالها الشعب الليبي الثوار الجزائريين ضد قوات الاستعمار الفرنسي الغاشم".

وأعرب شنقريحة، عن أمله في أن "تستعيد ليبيا دورها كفاعل أساسي في إعادة إرساء السلم والاستقرار في الفضاء الإقليمي والمتوسطي المشترك في المستقبل القريب، من خلال التعجيل بالخروج من الأزمة التي تشهدها".

من جهته، أكد الفريق أول محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن امتنان الشعب الليبي للجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتوحيد الصف الداخلي الليبي.

إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، إن ليبيا التي تواجه تحدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "الكبير"، تستمد الخبرة من التجربة الجزائرية في تنظيم الانتخابات وإدارة الدولة.

واستقبل رئيس مجلس النواب الجزائري (المجلس الشعبي الوطني)، إبراهيم بوغالي، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر رفقة وفد يضم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اللواء محمد الحداد وعدد من الضباط، ابتداء من اليوم لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.