موسكو: انعقاد اجتماع "الثلاثية الموسعة" بشأن أفغانستان الخميس المقبل في باكستان

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الثاني لدول آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن أجتماع "الثلاثية الموسعة" حول أفغانستان سيعقد في إسلام آباد يوم 11 نوفمبر الجاري.

وقال كابولوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين " سيُعقد اجتماع "الثلاثية الموسعة"حول أفغانستان بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان في إسلام آباد يوم الخميس المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري".

وفي سياق متصل، أكد الكسندر لابين قائد المنطقة العسكرية المركزية بالجيش الروسي على ضرورة تعزيز جاهزية القوات المسلحة الروسية وتزويدها بأسلحة جديدة وسط تصاعد التهديد الإرهابي القادم من أفغانستان.

وقال لابين - في تصريح أوردته وكالة أنباء /إنترفاكس/ الروسية على نشرتها الإنجليزية اليوم الاثنين - " إن الوحدات العسكرية المختصة بتحليل الوضع العسكري والسياسي في منطقة آسيا الوسطى، رصدت تصاعد التهديدات الإرهابية القادمة من أفغانستان، ولذلك تركز المنطقة العسكرية المركزية بالجيش الروسي على تعزيز التأهب القتالي للقوات، وإعادة تسليحها بمعدات عسكرية حديثة ومتطورة، واختبار أشكال وأساليب جديدة للحرب".

يشار إلى أنه بعد تولي حركة /طالبان/ السلطة في أفغانستان، أجرت روسيا مناورات عسكرية إلى جانب جمهوريات سوفياتية سابقة قريبة من أفغانستان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر مؤخرا من أن حوالي ألفي مقاتل موالين لتنظيم /داعش/ الإرهابي تدفقوا إلى شمال أفغانستان، مشيرا إلى أن قادتهم يخططون لإرسالهم إلى دول آسيا الوسطى المجاورة كلاجئين.