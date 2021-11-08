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السفير حسام زكي: هدف الجامعة العربية حلحلة الأزمة اللبنانية الخليجية

01:33 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
السفير حسام زكي: هدف الجامعة العربية حلحلة الأزمة اللبنانية الخليجية

السفير حسام زكي

بيروت - (د ب أ):

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الاثنين، أن هدف جامعة الدول العربية المصلحة اللبنانية والخليجيّة وتقريب وجهات النظر لحلحلة الأزمة اللبنانية -الخليجية.

وقال زكي، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم: "حضرنا لتبيان ما إذا كانت هناك من إمكانية لتقريب وجهات النظر فالمصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجيّة هدفنا وسبيلنا".

ووصف الحوار مع رئيس الجمهورية بأنه "صريحًا وإيجابيًا"، مضيفاً "سألتقي بالرئيسين ميقاتي وبري، وإذا إحتاج الأمر لزيارة إلى السعودية سأقوم بذلك، وهذا الأمر مطروح دائمًا ولكن يجب أن نلمس حلحلة في الأزمة".

وكانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب الدائرة فى اليمن .

السفير حسام زكي جامعة الدول العربية الأزمة اللبنانية الخليجية لبنان

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