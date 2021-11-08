ارتفاع أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد

سنغافورة-(د ب أ):

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الإثنين، لتصل إلى أكثر من 82 دولار للبرميل، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون احتمالات ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للنفط الخام بعد قرار تجمع أوبك بلس عدم زيادة الإنتاج بأكثر من المقدار المقرر سلفا وهو 400 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2ر1% في صباح اليوم بعد ارتفاعه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي بنسبة 1ر3%.

كانت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولم قد ذكرت يوم الأحد أن الإدارة الأمريكية ستدرس بيانات المخزون والإنتاج الرسمية المقرر صدورها يوم الثلاثاء المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل في سوق النفط.

كان ارتفاع أسعار النفط مؤخرا إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات تقريبا قد دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحرك لمواجهة تداعيات هذا الارتفاع ومحاولة الحد منها، حيث دعا دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاءها في تجمع "أوبك بلس" في الأسبوع الماضي إلى تسريع وتيرة زيادة إنتاجها من النفط الخام وهو ما تجاهلته تلك الدول وأبقت على خطة الزيادة التدريجية للإنتاج خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس في تعاملات نيويورك صباح اليوم بنسبة 2ر1% إلى 27ر82 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم بنسبة 2ر1% إلى 72ر83 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.​