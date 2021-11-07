البرهان يجدد التزام الجيش السوداني بالتحول الديمقراطي

الخرطوم - (د ب ا)

جدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب.

واشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم الأحد، وفد جامعة الدول العربية، برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وانجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه أوضح السفير حسام زكي، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده كوسيلة اساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الإنتقال الديمقراطي.

وقال إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مبيناً ان الحوار كان جاداً، مشيراً لنقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية.

وأكد السفير حسام زكي ، دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، وتراقب عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي وصولا لبر الأمان.

كان الجيش السوداني استولى على السلطة في البلاد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بعد فترة من أزمة سياسية حادة، تخللتها مظاهرات في الشوارع تطالب الجيش بإنهاء مشاركته في الحكومة.

وأعلن البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ.